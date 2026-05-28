Il Gruppo Sae acquisisce La Stampa: nasce Sae Piemonte con Toto Holding

AgenPress. Il Gruppo Sae ha completato l’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda collegati, segnando un passaggio rilevante nel panorama editoriale italiano. L’operazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di consolidamento del gruppo guidato dall’editore Alberto Leonardis, già attivo nel settore dell’informazione locale e nazionale.

Per favorire il processo di acquisizione e garantire una struttura societaria dedicata alla gestione della storica testata torinese, è stata costituita una nuova sub holding denominata “Sae Piemonte”. La società sarà partecipata al 51 per cento dal Gruppo Sae e al 49 per cento da Toto Holding.

La nuova realtà avrà il compito di detenere la partecipazione di maggioranza nella società “La Stampa Sae”, che diventerà proprietaria della testata e dei relativi asset editoriali collegati. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare continuità editoriale e rafforzare il ruolo del quotidiano nel mercato dell’informazione nazionale.

L’ingresso di Toto Holding nell’operazione conferma inoltre l’interesse crescente di importanti gruppi industriali verso il comparto dei media, in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche e dalla necessità di nuovi modelli di sostenibilità economica per l’editoria.

Con questa acquisizione, il Gruppo Sae amplia ulteriormente la propria presenza nel settore, consolidando il proprio progetto editoriale e rafforzando il presidio nel Nord Italia attraverso uno dei quotidiani storici più importanti del Paese.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori dettagli sul piano industriale e sulle strategie che accompagneranno la nuova fase de La Stampa, sia sul fronte editoriale sia su quello digitale.