Trump: Serracchiani, politica estera italiana in mano a dilettanti

AgenPress. “Preoccupante quanto accade in queste ore, il governo e la politica estera italiana sono in mano a dilettanti allo sbaraglio. Si conferma il sospetto che alla guida ci siano dei totali incompetenti, che non valutano le conseguenze di quel che fanno e dicono. Dopo essere stata la sua prima supporter, diversamente da altri premier occidentali, Meloni dimostra di non avere lo standing per sostenere uno scontro con Trump.

Ci sono grossi pezzi di governo che hanno fatto il tifo senza riserve per il Tycoon e adesso pensano di speculare su una crisi diplomatica per mezz’ora di successo social. Bisognava tenere la barra dritta da subito e invece si va avanti a casaccio”.

Lo sostiene la deputata dem Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, commentando gli sviluppi delle relazioni tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca dopo lo scambio di battute tra il presidente Donald Trump e la premier Giorgia Meloni.