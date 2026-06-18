Scotto (PD): “Vannacci? Bestia allevata dalla destra. È un virus pericolosissimo

AgenPress. “A destra dicono che Vannacci porta voti alla sinistra? Vannacci è figlio della destra, lo ha candidato Salvini, era in alleanza, ha votato anche la fiducia a Meloni, ha votato tanti provvedimenti, quindi non si permettano e guardino in casa loro: la bestia l’hanno allevata in casa. Il campo largo non soltanto non beneficia della presenza di Vannacci, ma lo contrasta, perché pensa che sia un virus pericolosissimo”.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, intervenuto al programma “Il Timone delle 20” su Giornale Radio.

“Quando si parla di remigrazione si sta parlando di razzismo, di deportazione di persone, si sta sdoganando un linguaggio terribile che porta alla negazione del reato di femminicidio, che è qualcosa di sconvolgente”, ha aggiunto Scotto.