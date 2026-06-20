Sondaggi. Vannacci (Futuro Nazionale) al 5,9%. “È solo l’inizio”

AgenPress. «Questo è il risultato di un piano che si sta realizzando». Con queste parole il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato ai microfoni di Sky Tg24 il bilancio dell’ultima settimana politica del suo movimento, sottolineando con soddisfazione il dato del 5,9% attribuito a FnV.

Per Vannacci, il risultato rappresenta la conferma di una strategia costruita nel tempo e fondata su una presenza sempre più capillare sul territorio, oltre che su una proposta politica che punta a intercettare il consenso di una parte dell’elettorato in cerca di alternative ai partiti tradizionali.

«È solo l’inizio», ha aggiunto il leader di Futuro Nazionale, lasciando intendere che il movimento guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti politici ed elettorali. Secondo Vannacci, la crescita registrata nelle ultime rilevazioni sarebbe il segnale di una crescente attenzione verso i temi portati avanti dal partito.

Il dato del 5,9% assume particolare rilevanza in una fase di forte competizione all’interno del panorama politico italiano, dove i movimenti emergenti cercano di consolidare il proprio spazio e trasformare il consenso raccolto in una presenza stabile e strutturata.

L’obiettivo dichiarato di Futuro Nazionale è ora quello di proseguire nel percorso di crescita, rafforzando l’organizzazione e ampliando il radicamento sul territorio. Per Vannacci, il risultato raggiunto non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un progetto più ampio destinato, nelle sue intenzioni, a consolidarsi nei prossimi mesi.

Le dichiarazioni rilasciate a Sky Tg24 confermano quindi la volontà del leader di FnV di interpretare il 5,9% non come un episodio isolato, ma come la prova concreta che il percorso intrapreso dal movimento sta producendo i primi risultati significativi.