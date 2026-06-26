Antitrust avvia indagine su Microsoft, Codacons: si conferma strapotere delle big tech

CONSUMATORI DANNEGGIATI DA SCARSA TRASPARENZA E INFORMAZIONI FUMOSE. PRONTI AD AZIONI CONTRO MICROSOFT PER RIMBORSI A UTENTI E PROFESSIONISTI

AgenPress. La nuova istruttoria aperta dall’Antitrust dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, lo strapotere delle big tech, che continuano ad attuare comportamenti scorretti sul fronte della concorrenza e dei diritti dei consumatori al fine di incrementare i propri profitti.

Lo afferma il Codacons dopo l’apertura dell’indagine da parte dell’Autorità nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”.

La scarsa trasparenza nei confronti dei consumatori e le informazioni fumose sul fronte dei servizi resi e dei loro costi producono danni economici non indifferenti, impedendo agli utenti di fare scelte consapevoli e deviando ogni anno milioni e milioni di euro – spiega il Codacons – Un danno che, in questo caso, può essere particolarmente esteso considerando l’enorme mole di utenti e professionisti che utilizza i servizi Microsoft in Italia.

Per tale motivo, se saranno accertate le irregolarità, ci aspettiamo una maxi-multa da parte dell’Antitrust nei confronti della società, e ci attiveremo per far ottenere a tutti gli interessati il rimborso delle maggiori somme pagate a causa di pratiche scorrette – avvisa il Codacons.