Cinema: Borgonzoni, +70% di presenze a maggio 2026, dati SIAE confermano salute cinema italiano

AgenPress. “I dati SIAE appena presentati raccontano di un cinema italiano in buona salute. I segnali più incoraggianti arrivano proprio dai primi mesi del 2026. Ad aprile infatti gli spettatori salgono a 6,5 milioni (+34% rispetto ad aprile 2025), e a maggio il balzo è ancora più netto, con 7,8 milioni di presenze, un incremento del +70,8% sullo stesso mese dell’anno precedente. Una crescita che si riflette anche sugli incassi: a maggio 2026 la spesa al botteghino raggiunge 64,4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a maggio 2025. I titoli italiani tengono il passo: Buen Camino guida le classifiche 2025 per incassi e spettatori (4,63 milioni), e più in generale le opere nazionali competono accanto alle grandi pellicole internazionali, come Il diavolo veste Prada 2 e Michael. Sono numeri che confermano come le sale, quando c’è un buon contenuto, sappiano ancora attrarre il grande pubblico, confermando come gli importanti investimenti che abbiamo fatto per tenerle in vita siano stati una scelta giusta e lungimirante, anche quando a crederci eravamo in pochi.

In questa direzione va anche Cinema Revolution 2026, l’iniziativa del Ministero della Cultura che per il quarto anno di fila consente di andare al cinema, dal 19 giugno al 20 settembre, a un prezzo ridotto di 3,50€ per assistere ai film italiani ed europei.

Un sostegno concreto alla domanda e un invito al pubblico a tornare con regolarità, valorizzando la produzione nazionale e il lavoro delle nostre sale”.

Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.