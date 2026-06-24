Unione Naz. Consumatori su carburanti: 15 giorni di finti cali

AgenPress. “Da quando si è raggiunta una tregua in Iran i prezzi dei carburanti continuano a scendere, ma si tratta di finti cali. Una presa in giro. Oggi saremmo al quindicesimo giorno consecutivo di riduzioni, ma se la flessione è ridicola c’è poco da essere soddisfatti. Il gasolio in autostrada si vende incredibilmente ancora sopra i 2 euro nonostante stamane il Wti sia stato quotato a 72,66 mentre e il Brent a 76,48 dollari al barile. Una vergogna” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale
“Dal 9 giugno, ossia dal giorno prima dell’inizio della discesa, ad oggi, il gasolio in autostrada in modalità self service, è diminuito solo del 4,76%, con un risparmio di appena 10 centesimi al litro in 15 giorni, meno di un centesimo al giorno, in media 0,66 cent. Nemmeno con il contagocce si riuscirebbe a fare peggio. La benzina, in autostrada, è calata ancora meno: -4,63%, -9,3 cent in oltre 2 settimane” prosegue Dona.
“Che il ministro Urso se ne sia sempre fregato degli automobilisti è cosa nota, lo attestano le sue dichiarazioni e i suoi atti. Quindi a questo punto ci rivolgiamo al ministro Salvini che già una volta aveva scavalcato il Mimit convocando le compagnie petrolifere al suo posto, dimostrandosi molto più sensibile al tema: lo rifaccia e svolga un’azione di moral suasion nei loro confronti” conclude Dona.
Tabella: calo dei carburanti dal 9 e il 24 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service
|CARBURANTE
|Prezzo medio del 9 giugno
(in euro)
|Prezzo medio di oggi 24 giugno
(in euro)
|Ribasso %
dal 9 al 24 giugno
|Ribasso del prezzo in cent al litro
|Ribasso
x pieno da 50 litri
(in euro)
|Gasolio autostrade
|2,101
|2,001
|-4,76
|-10,0
|-5,00
|Benzina autostrade
|2,010
|1,917
|-4,63
|-9,3
|-4,65
|Gasolio strade
|2,02
|1,915
|-5,20
|-10,50
|-5,25
|Benzina strade
|1,913
|1,823
|-4,70
|-9,00
|-4,50
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit