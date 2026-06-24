Unione Naz. Consumatori su carburanti: 15 giorni di finti cali

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AgenPress. “Da quando si è raggiunta una tregua in Iran i prezzi dei carburanti continuano a scendere, ma si tratta di finti cali. Una presa in giro. Oggi saremmo al quindicesimo giorno consecutivo di riduzioni, ma se la flessione è ridicola c’è poco da essere soddisfatti. Il gasolio in autostrada si vende incredibilmente ancora sopra i 2 euro nonostante stamane il Wti sia stato quotato a 72,66 mentre e il Brent a 76,48 dollari al barile. Una vergogna” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale

“Dal 9 giugno, ossia dal giorno prima dell’inizio della discesa, ad oggi, il gasolio in autostrada in modalità self service, è diminuito solo del 4,76%, con un risparmio di appena 10 centesimi al litro in 15 giorni, meno di un centesimo al giorno, in media 0,66 cent. Nemmeno con il contagocce si riuscirebbe a fare peggio. La benzina, in autostrada, è calata ancora meno: -4,63%, -9,3 cent in oltre 2 settimane” prosegue Dona.

“Che il ministro Urso se ne sia sempre fregato degli automobilisti è cosa nota, lo attestano le sue dichiarazioni e i suoi atti. Quindi a questo punto ci rivolgiamo al ministro Salvini che già una volta aveva scavalcato il Mimit convocando le compagnie petrolifere al suo posto, dimostrandosi molto più sensibile al tema: lo rifaccia e svolga un’azione di moral suasion nei loro confronti” conclude Dona.

Tabella: calo dei carburanti dal 9 e il 24 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service

CARBURANTEPrezzo medio del 9 giugno

(in euro)

Prezzo medio di oggi 24 giugno

(in euro)

Ribasso %

dal 9 al 24 giugno

Ribasso del prezzo in cent al litroRibasso

x pieno da 50 litri

(in euro)

Gasolio autostrade2,1012,001-4,76-10,0-5,00
Benzina autostrade2,0101,917-4,63-9,3-4,65
Gasolio strade2,021,915-5,20-10,50-5,25
Benzina strade1,9131,823-4,70-9,00-4,50

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit

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