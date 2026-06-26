Il nuovo volume della collana Transfemminismi di manifestolibri sarà presentato il 3 luglio al Festival Sherocco di Ostuni

AgenPress. Un libro che nasce dal confronto tra studio, ricerca e attivismo per interrogare il presente e offrire nuovi strumenti di lettura delle relazioni di potere che attraversano la società contemporanea. Il prossimo 3 luglio alle ore 19, nell’ambito di Sherocco Festival, tra i principali appuntamenti italiani dedicati ai diritti e alle culture LGBTQIA+, sarà presentato Corpi politici. Analisi transfemministe, queer e antirazziste, a cura di Sara Garbagnoli e Francesca R. Recchia Luciani, pubblicato nella collana Transfemminismi. Studi transdisciplinari e intersezionali di manifestolibri, espressione del Dottorato Nazionale/Associato in Gender Studies dell’Università di Bari, coordinato dalla stessa Recchia Luciani.

Corpi politici raccoglie una costellazione di contributi che interrogano il presente e le relazioni di potere che lo attraversano con gli strumenti degli studi di genere e della sessualità, delle teorie queer e delle prospettive intersezionali. Le voci che compongono il volume restituiscono la forza di un pensiero critico capace di decostruire ciò che viene presentato come naturale, smascherare le gerarchie sociali e culturali e rivelarne il carattere storico e politico.

La raccolta nasce dall’esperienza dei seminari dell’Academy di Sherocco Festival, il laboratorio permanente di pensiero critico transfemminista, queer e antirazzista che accompagna il festival e che, con la sua quinta edizione prevista nel luglio 2026, continua a rappresentare uno spazio di elaborazione teorica e politica dedicato al contrasto dei sistemi di potere che discriminano, marginalizzano e colpiscono le soggettività più vulnerabili.

Il volume propone una lettura critica del nostro tempo, capace di illuminare i dispositivi che producono disuguaglianza e violenza e di offrire strumenti teorici per comprenderli e contrastarli. Un lavoro collettivo che attraversa discipline, linguaggi e prospettive differenti, dando voce a soggettività minoritarie e aprendo spazi di riflessione, immaginazione politica e trasformazione, oggi più necessari che mai. Contributi, in ordine di apparizione, di Juliet Drouar, Alice Coffin, Irene Villa, Adriano José Habed, Francesca R. Recchia Luciani, Ethan Bonali e Fra* Fadda, Paola Rivetti, Agnieszka Graff, Oiza Obasuyi, Miguel Shema, Stefania N’Kombo José Teresa, Angelica Pesarini, Antoine Idier, Simone Cangelosi, Gianmaria Colpani, Massimo Prearo e Antonio Rotelli. Le curatrici rappresentano due autorevoli punti di riferimento negli studi di genere contemporanei. Sara Garbagnoli, sociologa e femminista, è ricercatrice associata al Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité – LEGS (CNRS, Université Paris 8, Université Paris Nanterre) e a PoliTeSse dell’Università di Verona.

Le sue ricerche si collocano all’intersezione tra teoria femminista, analisi del discorso e sociologia dei movimenti sociali, con particolare attenzione ai processi di istituzionalizzazione degli studi di genere e alle resistenze che questi incontrano. Francesca R. Recchia Luciani è ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, responsabile delle politiche di genere dell’Ateneo e coordinatrice del Dottorato Nazionale/Associato in Gender Studies.

I suoi lavori spaziano dalla filosofia contemporanea alla critica dei totalitarismi, dalla riflessione sui diritti umani alle filosofie femministe e queer, dalle teorie del corpo al rovesciamento del canone storico-filosofico tradizionale. La presentazione si inserisce nel programma di Sherocco Festival, uno dei principali festival italiani dedicati ai diritti e alle culture LGBTQIA+, ideato e diretto dall’APS Fuori Luogo e giunto alla sua quinta edizione. Ospitato nello straordinario scenario del Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria d’Agnano a Ostuni e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Ostuni, Sherocco si propone come uno spazio di incontro, confronto, elaborazione e riattivazione politica, capace di coinvolgere il territorio e le comunità locali in un processo di contrasto alle discriminazioni e ai pregiudizi ancora profondamente radicati nella cultura italiana.

Come il vento da cui prende il nome, Sherocco porta con sé una visione radicale e plurale: rappresentare la bellezza dei corpi liberi, divergenti e disubbidienti, costruendo un luogo di comunità, militanza e produzione di sapere condiviso. In questo contesto, Corpi politici si presenta come uno strumento di analisi e di intervento sul presente, un invito a ripensare le categorie della convivenza democratica attraverso le lenti del transfemminismo, del pensiero queer e dell’antirazzismo.

Presentazione del volume Corpi politici. Analisi transfemministe, queer e antirazziste 3 luglio 2026, ore 19:00 Sherocco Festival – Ostuni (BR) Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria d’Agnano.