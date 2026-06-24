Bill Gates: “Non ho assistito né partecipato ad alcun abuso sessuale con le vittime Jeffrey Epstein”

AgenPress. Secondo la trascrizione del suo interrogatorio a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera il miliardario Bill Gates ha testimoniato di non aver mai interagito con le vittime di Jeffrey Epstein, pur ammettendo di poter essere stato in loro presenza.

Il cofondatore di Microsoft ha ribadito che la sua amicizia triennale con il condannato per reati sessuali è stata strettamente professionale e che non ha mai assistito né partecipato ad alcun abuso sessuale.

Ma il deputato democratico Robert Garcia ha fatto notare che l’indagine della commissione ha dimostrato che anche alcuni dipendenti di Epstein sono stati vittime di abusi da parte del defunto finanziere, rendendo difficile per Gates escludere di non essere mai stato in contatto con nessuna delle vittime di Epstein.

“È un’osservazione molto pertinente”, ha affermato Gates, che ha ammesso di aver visto alcune delle dipendenti di Epstein al termine di una riunione su uno degli aerei di quest’ultimo. Ha poi aggiunto: “Potrei essere stato in presenza di vittime”.

Nell’ambito dell’indagine in corso del comitato di vigilanza, quest’ultimo ha richiesto la testimonianza di Gates dopo che la pubblicazione, quest’anno, di ulteriori documenti relativi a Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia, ha sollevato interrogativi sui suoi legami con il defunto criminale sessuale.

Martedì la commissione ha anche pubblicato la trascrizione dell’audizione di Lesley Groff, assistente di lunga data di Epstein, che ha definito il suo ex capo un “maestro della manipolazione” e ha affermato di non essere a conoscenza dei suoi crimini. Groff ha rivelato di aver messo in contatto telefonicamente Epstein e il presidente Donald Trump, all’epoca un privato cittadino, diverse volte nell’arco di 10 anni, ma ha dichiarato di non conoscere il contenuto di quelle conversazioni. Trump ha sempre negato qualsiasi illecito legato a Epstein, così come qualsiasi accusa di cattiva condotta sessuale.

Nella suo interrogatorio, Gates ha spiegato come Epstein abbia tentato di usare informazioni sulla vita privata del co-fondatore di Microsoft, tra cui la sua infedeltà coniugale, per fare pressione su di lui.

Dopo aver interrotto i rapporti con Epstein nel 2014, Gates ha ricordato un episodio in cui Epstein gli aveva inviato un’email chiedendo un “rimborso” per le spese sostenute in relazione a una donna con cui Gates aveva avuto una relazione.

“Ho comunicato alla persona di riferimento che non avremmo mai pagato nulla”, ha testimoniato Gates.

Ancora oggi, Gates afferma di rimpiangere di aver ignorato la cattiva reputazione di Epstein per perseguire un’opportunità filantropica che non si è mai concretizzata. Sebbene Epstein avesse cercato di invitarlo sulla sua isola o a eventi mondani, Gates ha dichiarato di aver sempre evitato di oltrepassare quel limite a causa della condanna penale di Epstein.

“Mi dispiace di non aver tenuto maggiormente conto di questo aspetto”, ha testimoniato Gates. Ha anche affermato di trovare “sconcertante” il modo in cui Epstein sia riuscito ad accumulare la sua ricchezza e ha osservato che l’appartamento di Epstein a New York era una delle case più “spaziose” di Manhattan che avesse mai visto.