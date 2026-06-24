500 aerei partiti dall’Italia. Conte: “Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri”

AgenPress. Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all’ordine per un governo che ha sempre detto sì: 500 aerei partiti dall’Italia per una guerra illegittima in Iran in cui Netanyahu ha trascinato Trump e che ha danneggiato pesantemente l’economia italiana. E meno male che Meloni ha dichiarato “non condanno né condivido”: se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5000?