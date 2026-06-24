500 aerei partiti dall’Italia. Conte: “Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri”

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AgenPress. Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all’ordine per un governo che ha sempre detto sì: 500 aerei partiti dall’Italia per una guerra illegittima in Iran in cui Netanyahu ha trascinato Trump e che ha danneggiato pesantemente l’economia italiana. E meno male che Meloni ha dichiarato “non condanno né condivido”: se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5000?
La lista dei “sì” è infinita: firma sulle spese militari al 5% del Pil, accordo sui dazi alle nostre imprese giudicato “positivo” e “sostenibile”; cappello Maga tra le mani dopo il genocidio di Gaza; acquisti garantiti di gas americano e zero tasse ai giganti del web.
Tocca a noi far rialzare il Paese: l’orgoglio nazionale va difeso con le scelte non con le chiacchiere. È doveroso che la Presidente Meloni venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al Paese.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.
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