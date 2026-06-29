Fallaci: Borgonzoni, “Protagonista indiscussa cultura italiana, da novembre in mostra a Milano”

AgenPress. “Nel 97esimo anniversario della nascita di Oriana Fallaci e a vent’anni dalla sua scomparsa, rendiamo omaggio a una protagonista assoluta del giornalismo e della cultura italiana, le cui parole risuonano ancora oggi attualissime. Ricordarla significa continuare a far vivere la forza della sua scrittura, il suo pensiero e il suo senso di libertà. ‘Solo io posso scrivere la mia storia’ è il titolo della mostra promossa dal Ministero della Cultura, che verrà inaugurata a metà novembre a Palazzo Reale a Milano.

Un grande progetto espositivo a cui Cinecittà sta lavorando insieme al nipote di Oriana Fallaci, Edoardo Perazzi, e alla curatrice Maria Vittoria Baravelli, che ringrazio entrambi, per restituire al pubblico e soprattutto alle nuove generazioni la complessità della sua figura attraverso immagini, oggetti personali, parole, documenti e materiali audiovisivi. Un percorso immersivo nella sua vita pubblica e privata, nel suo lavoro di reporter, nelle grandi interviste, nella scrittura e nell’eredità culturale che continua ancora oggi a parlare con forza al nostro tempo”.

Così in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.