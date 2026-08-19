Droni ucraini avrebbero colpito le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod

AgenPress. Nella notte droni ucraini hanno preso di mira le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod.

Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, alcuni testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nell’oblast’ di Tula , e l’abbattimento di droni vicino a un edificio residenziale nella città di Dzerzhinsk, nell’oblast’ di Nizhny Novgorod.

Il governatore dell’oblast di Tula, Dmitry Milyaev, ha confermato che si è verificato un attacco con droni ucraini, riferendo che la difesa aerea russa ha intercettato 27 droni. “Secondo le prime non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture”, ha affermato.

L’Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di indebolire la capacità di Mosca di continuare la sua guerra.

La notte precedente, il 18 agosto, le forze ucraine hanno lanciato un attacco su larga scala con droni contro Mosca e la regione circostante, secondo quanto riportato dai canali mediatici russi di Telegram.

Il 16 agosto, l’Ucraina ha colpito diverse città dell’oblast di Mosca in Russia con un massiccio attacco notturno di droni, danneggiando un magazzino appartenente al noto rivenditore online russo Wildberries.