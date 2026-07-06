Romano (NM): “Disponibile a candidarmi alla presidenza della Regione Siciliana”

AgenPress. Sto valutando seriamente una mia candidatura a presidente della Regione Siciliana’. Cosi l’on Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati rispondendo ad una domanda del giornalista Antonio Giordano moderatore del convegno “IL SUD CHE PRODUCE E IL NORD CHE CONSUMA”: focus sulle Rinnovabili organizzato da I Sud del Mondo tenutosi oggi presso l’Hotel Addaura di Palermo.

“Onorevole Romano, le chiedo apertamente: sarebbe disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana?

“Le rispondo con franchezza. Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni. Comporta fatica e responsabilità, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunità non potrei dire di no”

“Lo dico con rispetto per i nomi che circolano. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessità di ricambio ormai evidente, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Ci sto pensando, e ci sto pensando seriamente”.