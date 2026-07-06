Sala apre al futuro in politica: “Può essere che mi vedrete in Parlamento”

AgenPress. Il sindaco di Giuseppe Sala non esclude un futuro approdo in Parlamento una volta conclusa la sua esperienza alla guida di Milano. Intervenendo a Sky Tg24 Live In, Sala ha lasciato aperta la porta a un possibile impegno politico nazionale, pur escludendo ambizioni di leadership.

«In futuro può essere che mi vedrete in Parlamento», ha dichiarato il primo cittadino, rispondendo a una domanda sul proprio percorso politico dopo la fine del mandato amministrativo. Un’affermazione che alimenta le ipotesi sul ruolo che potrebbe ricoprire nello scenario politico italiano nei prossimi anni.

Sala ha però voluto chiarire che un eventuale ingresso nelle istituzioni nazionali non sarebbe dettato dall’ambizione di guidare una forza politica. «Se posso vorrei dare un buon contributo, ma non ho ambizioni da leader», ha precisato, sottolineando come il suo obiettivo sarebbe quello di mettere a disposizione l’esperienza maturata alla guida di una delle principali città europee.

Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui il dibattito sul futuro del centrosinistra e sulla ricerca di nuove figure in grado di rafforzarne la proposta politica è particolarmente acceso. Pur senza indicare tempi o modalità di un eventuale passaggio a Roma, il sindaco ha lasciato intendere di essere disponibile a proseguire il proprio impegno nelle istituzioni anche oltre Palazzo Marino.

Le parole di Sala potrebbero quindi rappresentare il primo segnale di una nuova fase della sua carriera politica. Per il momento, tuttavia, il sindaco ribadisce di essere concentrato sull’amministrazione della città, mentre il possibile approdo in Parlamento resta un’ipotesi per il futuro.