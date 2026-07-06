Piantedosi apre a Salvini: “Potrebbe essere un ottimo ministro dell’Interno”

AgenPress. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, apre all’ipotesi di un ritorno di Matteo Salvini al Viminale nella prossima legislatura. Un’affermazione che riaccende il dibattito politico all’interno della maggioranza e rilancia il ruolo del leader della Lega in vista delle future elezioni.

Intervenendo a margine di un evento pubblico, Piantedosi ha ribadito il rapporto di stima e amicizia che lo lega a Salvini, sottolineando come un suo eventuale ritorno al Ministero dell’Interno rappresenterebbe uno scenario possibile qualora il centrodestra ottenesse nuovamente la fiducia degli elettori. «Matteo Salvini potrebbe essere un ottimo ministro dell’Interno», ha dichiarato il titolare del Viminale, aggiungendo che ciò significherebbe una nuova vittoria della coalizione alle prossime elezioni politiche.

Piantedosi ha inoltre precisato che non esiste alcuna ipotesi di avvicendamento nell’attuale governo. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un possibile cambio al Viminale o su un suo trasferimento ad altri incarichi sono state definite «pura fantasia». Il ministro ha spiegato che Salvini stesso avrebbe chiarito di non essere interessato a un ritorno immediato al Ministero dell’Interno, ma eventualmente solo dopo una nuova affermazione elettorale del centrodestra.

Le parole di Piantedosi arrivano mentre all’interno della Lega continua il confronto sul futuro del partito e sul ruolo del suo segretario. Da tempo diversi esponenti del Carroccio auspicano un ritorno di Salvini al Viminale, considerandolo il ministero più rappresentativo della linea politica del partito sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e del controllo del territorio.

L’ipotesi, tuttavia, resta strettamente legata agli sviluppi politici della legislatura. Al momento Piantedosi continua a guidare il Ministero dell’Interno, mentre il governo non ha annunciato alcun rimpasto. Le dichiarazioni del ministro vengono quindi lette soprattutto come un riconoscimento politico nei confronti di Salvini e come un messaggio di continuità all’interno della maggioranza.

Il dibattito sul futuro del Viminale è destinato a proseguire nei prossimi mesi, soprattutto in vista dell’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2027, quando il centrodestra potrebbe riproporre Matteo Salvini alla guida del Ministero dell’Interno, incarico già ricoperto tra il 2018 e il 2019.