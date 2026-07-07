Il futuro politico di Marine Le Pen è a rischio con l’imminente sentenza

AgenPress. Marine Le Pen, figura di spicco dell’estrema destra francese e una delle principali candidate alla presidenza, saprà oggi se potrà candidarsi alle elezioni del prossimo anno, dopo che un tribunale d’appello di Parigi si sarà pronunciato sul suo ricorso contro il divieto di ricoprire cariche elettive .

La sentenza determinerà se il candidato del partito di estrema destra Rassemblement National (RN) per succedere al presidente uscente, Emmanuel Macron, sarà la veterana Le Pen, 57 anni, o il suo giovane protetto, Jordan Bardella, 30 anni.

Con il suo partito in netto vantaggio nei sondaggi, Le Pen, arrivata terza alle elezioni del 2012 e sconfitta al ballottaggio da Macron nel 2017 e nel 2022, ha insistito di essere pronta a qualsiasi evenienza.

“Non ho paura”, ha dichiarato questa settimana. “Se potrò candidarmi, lo farò, a patto di poter fare campagna elettorale”. Ma i suoi alleati ammettono che la sua ineleggibilità sarebbe un duro colpo.

Con una sentenza clamorosa che ha avuto risonanza ben oltre la Francia, un tribunale ha condannato nel marzo dello scorso anno Le Pen a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e a quattro anni di reclusione, di cui due con la condizionale, per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo.

Le Pen ha affermato che il suo partito era vittima di una “caccia alle streghe” e, insieme ad altri 11 persone, ha presentato ricorso, negando durante il processo che il suo partito avesse un sistema per appropriarsi indebitamente dei diversi milioni di euro in questione e dichiarando di aver agito in “completa buona fede”.