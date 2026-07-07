la Russia attacca Kiev alla vigilia del vertice Nato: 28 morti

AgenPress. La Russia ha bombardato Kiev e la regione circostante con missili e droni uccidendo almeno 28 persone e mettendo in luce la grave carenza di intercettori antiaerei di fabbricazione statunitense in Ucraina.

I soccorritori stanno estraendo corpi dalle macerie di un grattacielo di Kiev devastato dal bombardamento notturno.

L’ultimo attacco è avvenuto alla vigilia di un vertice NATO in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in un rinnovato tentativo di pace.

Nel suo consueto videomessaggio serale, Zelenskiy ha affermato che è “semplicemente assurdo che, nel mondo moderno, la produzione non sia ancora stata aumentata al livello effettivamente necessario per proteggere le persone dal terrorismo balistico”.

Nel suo consueto videomessaggio serale, Zelenskiy ha affermato che è “semplicemente assurdo che, nel mondo moderno, la produzione non sia ancora stata aumentata al livello effettivamente necessario per proteggere le persone dal terrorismo balistico”.

Zelenskiy ha chiesto a gran voce i caccia intercettori, l’unica arma nell’arsenale ucraino in grado di abbattere i proiettili balistici, la cui elevata velocità e la traiettoria ripida li rendono difficili da fermare.

Zelenskiy ha chiesto a gran voce i caccia intercettori, l’unica arma nell’arsenale ucraino in grado di abbattere i proiettili balistici, la cui elevata velocità e la traiettoria ripida li rendono difficili da fermare.

Ha affermato che l’Ucraina possiede il know-how per produrre le armi e che, se ricevesse le licenze statunitensi per la fabbricazione dei sistemi Patriot americani, “la nostra produzione sarebbe sufficiente non solo a difendere l’Ucraina, ma anche ad aiutare i partner che ne hanno bisogno”.

In precedenza, il presidente aveva chiesto “decisioni forti” al vertice NATO in Turchia per garantire che l’Ucraina sia in grado di difendersi. I dati dell’aeronautica ucraina mostrano che la difesa aerea ha abbattuto solo quattro dei 49 missili balistici nel mese di luglio.

“Finché i missili Patriot rimarranno negli arsenali dei nostri alleati, la Russia sarà solo incoraggiata a continuare a distruggere edifici residenziali”, ha dichiarato Zelenskiy a X. “Gli Stati Uniti e l’Europa hanno il potere di fermare questo terrorismo”.