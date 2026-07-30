Minacce a Nordio, Ostellari: «Atto vile e gravissimo. Non fate paura»

AgenPress. «La scritta comparsa a Roma contro il ministro Carlo Nordio è un atto vile e gravissimo. Al ministro va la mia piena solidarietà e vicinanza.

Chi evoca il terrorismo pensando di intimidire le istituzioni si sbaglia. Non fate paura, le minacce non sposteranno di un millimetro il nostro impegno per la legalità e la giustizia. Lo Stato non arretra, la democrazia non si lascia intimidire.

I responsabili siano individuati al più presto e rispondano di questo gesto infame».

Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, commentando la scritta minatoria apparsa a Roma contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio.