Schillaci: “Solidarietà a Ministro Nordio, minacce inaccettabili. Contro violenza occorrono unità e ferma condanna”

AgenPress. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci esprime “solidarietà e vicinanza al Ministro della Giustizia Nordio per le minacce subite. Si tratta di parole inquietanti, che rievocano un passato buio, fatto di violenza e terrore.
Quella contro l’odio – prosegue Schillaci – deve essere una battaglia comune, una volontà di tutti. Davanti a certi gesti servono condanna unanime e fermezza: il confronto può essere anche aspro, a volte, ma la minaccia e la violenza non devono trovare spazio in uno Stato democratico”.