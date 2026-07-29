Zelensky: “Putin sta perdendo 30.000 soldati al mese”

AgenPress. In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha perso l’iniziativa nella guerra tra i due Paesi, sostenendo che la tecnologia militare ucraina ha cambiato le dinamiche del campo di battaglia.

Intervistato da Sean Hannity di Fox News dopo i funerali del senatore Lindsey Graham, Zelensky ha ricordato il sostegno di Graham all’Ucraina, discutendo al contempo dello stato della guerra e delle prospettive dei negoziati di pace.

“Dall’inizio della guerra, quando Putin disse che ci avrebbe occupati per due o tre giorni, abbiamo costruito una grande industria militare-tecnologica “, ha affermato Zelensky. “Abbiamo 500 aziende con tecnologie all’avanguardia.”

Il presidente ucraino ha affermato che il conflitto si è trasformato in una corsa all’innovazione, con una strategia in continua evoluzione poiché armi come i droni diventano rapidamente obsolete se non vengono adattate.

“Comprendiamo che questa guerra cambia ogni tre, sei mesi”, ha affermato. “Dobbiamo adattarci alle nuove tecnologie.”

“Dobbiamo essere più veloci di Putin perché Putin ha più persone… e noi dobbiamo salvare le nostre persone e usare più tecnologie di quante ne abbiano loro.”

L’Ucraina ha dimostrato la capacità di colpire obiettivi militari in profondità nel territorio russo. “Putin sta perdendo 30.000 soldati al mese”, ha affermato. “Le perdite sono ingenti, ma lui non vuole porre fine a questa guerra. Quindi ora l’iniziativa non è più nelle mani di Putin.”

Zelenskyy ha affermato che Kiev continua a insistere per un cessate il fuoco che potrebbe aprire la strada a una soluzione definitiva, ma che la sua controparte non è interessata ad alcuna forma di dialogo, aggiungendo che l’ultima volta che si sono parlati risale al 2020.