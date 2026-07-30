Terrorismo, De Poli (UDC): “Solidarietà al ministro Nordio. Nessuna intimidazione fermerà lo Stato”

AgenPress. “Esprimo la mia piena solidarietà al ministro della Giustizia Carlo Nordio per la grave scritta intimidatoria comparsa a Roma con la firma delle Brigate Rosse. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che richiama simboli e metodi che appartengono alle pagine più buie della nostra storia”.
Lo dichiara il senatore Questore del Senato e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.
“Ogni forma di minaccia nei confronti delle istituzioni democratiche va condannata con assoluta fermezza. Chi pensa di intimidire lo Stato attraverso l’odio, la violenza o il richiamo al terrorismo troverà istituzioni unite e determinate nella difesa della democrazia e della legalità.
Al ministro Nordio rinnovo la mia vicinanza e il pieno sostegno per il lavoro che sta portando avanti al servizio del Paese”, conclude De Poli.