Sequestrata la linea produttiva e il marchio di uno storico pastificio reatino

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale di Rieti, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un’intera linea industriale per la produzione di pasta fresca e ripiena, nonché il relativo marchio commerciale, già appartenenti a uno storico pastificio della provincia successivamente sottoposto in liquidazione giudiziale nel mese di marzo 2025.

L’azienda aveva operato per molti anni nel territorio reatino, affermandosi come una delle realtà produttive più conosciute del settore. I suoi prodotti erano commercializzati non soltanto nella provincia di Rieti, ma anche nel resto del Lazio e fuori regione. Il pastificio rappresentava, pertanto, un’importante realtà economica e occupazionale locale, dotata di un patrimonio produttivo e commerciale consolidato nel tempo.

Le articolate indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti anche attraverso mirate attività info-investigative, sopralluoghi ed escussioni testimoniali, hanno consentito di ricostruire la fuoriuscita dal patrimonio della società del marchio e dell’intera linea produttiva composta, tra l’altro, da: una pressa per pasta, un pastorizzatore, diversi raffreddatori, una confezionatrice, un’etichettatrice, uno sterilizzatore, taglierine, calibratori, stampi e ulteriori attrezzature funzionali alla produzione e al confezionamento di pasta fresca.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, i beni sarebbero stati trasferiti mediante documenti di trasporto, senza che risultassero emesse le corrispondenti fatture di vendita, né documentati il pagamento di un corrispettivo o altro valido titolo contrattuale. Al momento dell’inventario effettuato nell’ambito della procedura concorsuale, l’intera linea non risultava più presente nei locali della società poi dichiarata insolvente.

Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito di localizzare i macchinari ed il marchio presso un pastificio-laboratorio artigianale operante nel medesimo settore in provincia di Arezzo.

L’individuazione e il sequestro dei beni sono stati resi possibili anche grazie alla preziosa collaborazione del curatore della liquidazione giudiziale, che ha fornito elementi e documentazione utili alla ricostruzione del patrimonio societario e alla localizzazione dei beni.

Il valore della linea produttiva e del marchio non è, allo stato, ancora esattamente quantificabile, ma è ritenuto di rilevante entità, avuto riguardo alla completezza dell’impianto, alla notorietà commerciale acquisita dall’azienda e alle dimensioni dell’attività, che, prima della liquidazione giudiziale, sviluppava un fatturato annuo superiore a 5 milioni di euro con altre 40 dipendenti.

Il sequestro è finalizzato a impedire la dispersione dei beni e a preservarne il rilevante valore economico nell’interesse della procedura concorsuale e della massa dei creditori.

L’attività investigativa, relativa a un’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è tuttora in corso ed è finalizzata a ricostruire compiutamente le modalità della sottrazione dei beni e a identificarne gli autori.