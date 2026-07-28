Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra: Malagò lo annuncia al Consiglio FIGC. Ranieri verso il ruolo di direttore tecnico

AgenPress. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio è arrivato nel corso del Consiglio federale della FIGC dal presidente Giovanni Malagò, che ha ufficializzato il ritorno dell’allenatore marchigiano alla guida degli Azzurri. La scelta rappresenta un segnale di continuità e di rilancio dopo settimane di valutazioni e confronti all’interno della Federazione.

Per Mancini si tratta di un ritorno sulla panchina dell’Italia, con l’obiettivo di ricostruire una Nazionale competitiva e riportarla ai vertici del calcio internazionale. Il tecnico ritrova un ambiente che conosce bene e avrà il compito di avviare un nuovo ciclo, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti.

Nelle prossime ore è attesa anche l’ufficializzazione di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della FIGC. Il suo ruolo sarà quello di coordinare l’area tecnica federale, supportando il lavoro del commissario tecnico e contribuendo allo sviluppo del progetto azzurro, dalle Nazionali giovanili fino alla prima squadra.

Con la nomina di Mancini e il probabile ingresso di Ranieri nell’organigramma federale, la FIGC punta ad aprire una nuova fase all’insegna dell’esperienza, della programmazione e della valorizzazione del patrimonio tecnico italiano.