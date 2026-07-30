Zelensky mostra la foto della famiglia uccisa in un raid russo

AgenPress. “Oggi, i russi hanno distrutto con un missile balistico una casa normale, abitata da una famiglia normale, a Radushne, vicino a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipro. Si trattava della famiglia Voronov: la madre Olena, il padre Artem, sette figli – Mark, Dominika, Zakharia, Azarij Ilij, Federica, Emilia, Viorika e il nipote di un anno e mezzo, Artem, figlio del loro figlio maggiore, che attualmente sta difendendo l’Ucraina.

Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicando la foto della famiglia in vita.

Almeno sei membri della famiglia sono morti. I soccorritori continuano a cercare altre vittime tra le macerie.

“L’impatto del missile russo è stato così potente che della casa non è rimasto quasi nulla”, ha aggiunto Zelensky . “Sotto le macerie sono stati ritrovati frammenti di corpi umani e solo gli esami forensi potranno stabilire a quali membri della famiglia appartengono i resti.”

Al momento della dichiarazione di Zelensky, i corpi degli altri cinque bambini della famiglia — Zakharii, Dominika, Federika, Viorika e Artem, il nipote della coppia di un anno e mezzo — non erano ancora stati identificati. Poiché della casa non era rimasto quasi nulla dopo l’impatto diretto, si temeva che tutti e cinque fossero morti.

In uno screenshot di una chat locale di Telegram pubblicato su Threads, il figlio della coppia, Matvii, che vive in Polonia, ha chiesto ai vicini se qualcuno della sua famiglia fosse sopravvissuto.

L’attacco ha messo ancora una volta a nudo la vulnerabilità dell’Ucraina ai missili balistici, aggravata negli ultimi mesi dalla grave carenza di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot.

“Questo male russo può essere fermato solo dal mondo intero. Nessuno al mondo può essere lasciato solo di fronte a un simile terrore”, ha concluso Zelensky.

“E quando diciamo che l’Ucraina ha bisogno di missili Patriot, quando cerchiamo capacità per difendersi dai missili balistici russi, non stiamo parlando di astrazioni, ma proprio di queste famiglie di missili.”