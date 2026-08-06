Luciano Ligabue ricorda Francesco Guccini

Musica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Luciano Ligabue sui suoi social ricorda Francesco Guccini.

 «Ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente, ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene».

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -