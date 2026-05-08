“Generazioni in Armonia”. Esce la rivisitazione di un grande classico americano con Arianna Scilipoti Isgrò e Bobby Solo

AgenPress. Una nuova versione musicale che unisce generazioni e stili diversi, nel segno della creatività e dell’emozione. È disponibile sulle principali piattaforme digitali la rivisitazione elegante di un brano di un artista americano di grande talento e sensibilità.

Il brano, già apprezzato per la sua melodia raffinata e il testo profondo, trova in questo nuovo arrangiamento un respiro fresco e coinvolgente, mantenendo intatto il rispetto per l’opera originale.

Protagonisti del progetto sono due voci e due storie che si incontrano con armonia:

Arianna Scilipoti Isgrò, giovane talento con una passione autentica per la musica e una voce capace di trasmettere delicatezza e personalità.

Bobby Solo, voce storica della musica italiana, artista dalla carriera prestigiosa e dallo stile inconfondibile, che ha saputo portare il suo timbro unico in questo nuovo arrangiamento.

L’incontro tra Arianna e Bobby Solo nasce dal desiderio comune di rendere omaggio a una grande canzone americana, donandole nuova vita attraverso un dialogo musicale tra esperienza e freschezza, tra tradizione e modernità.

La produzione invita il pubblico all’ascolto, con la convinzione che il brano possa regalare emozioni sincere e momenti di ascolto piacevoli.