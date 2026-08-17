Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Tornare al Vangelo per rifondare la politica: al centro la persona”

AgenPress. Duemila anni fa un uomo di Nazareth fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e, secondo i suoi seguaci, è risorto. Che lo si creda o no, è un dato storico: da quell’evento è nata una visione dell’uomo e della società che ha cambiato il corso del mondo.

Oggi, in un tempo segnato da sfiducia, solitudine e scontro, è legittimo porsi una domanda: e se fosse tutto vero? Che cosa cambierebbe nel modo di fare politica?

La risposta è chiara: conviene tornare a comportarsi da buoni seguaci di Cristo. Non per un generico buonismo, ma per una precisa convenienza sociale, economica e morale.

1. I fatti: storia e scienza

La quasi totalità degli storici concorda su un dato: Gesù di Nazareth è esistito. Lo attestano anche fonti non cristiane del I e II secolo, come Flavio Giuseppe e Tacito. Fu battezzato e crocifisso tra il 30 e il 33 d.C.

Sulla Risurrezione la scienza empirica si ferma: non esiste alcuna legge biologica che spieghi un corpo che torna in vita dopo tre giorni. Le ipotesi alternative avanzate nel tempo — furto della salma, svenimento, allucinazioni collettive — presentano tutte gravi contraddizioni storiche e logiche.

Resta il dato di fatto: la tomba vuota, la testimonianza dei discepoli e la nascita di una comunità che trasformò l’Impero Romano senza fare ricorso alle armi.

Su questo punto ciascuno compie la propria scelta. La fede non si dimostra in laboratorio: si sceglie e si vive.

2. Perché «conviene» credere

Se Cristo è risorto, la morte non ha l’ultima parola. Da questa certezza nascono tre risorse di cui la società ha oggi un disperato bisogno: senso, speranza e comunità.

E c’è di più: il Vangelo non è soltanto un testo di preghiera, è una bussola politica e sociale di straordinaria attualità.

3. Cinque ragioni per fare politica al servizio della persona

Se prendiamo sul serio il messaggio evangelico, la politica cambia volto. E questo conviene a tutti:

– La persona al centro, non il profitto

Per Cristo ogni vita possiede una dignità infinita. In chiave politica questo si traduce in sanità efficiente, scuola di qualità, lavoro dignitoso e tutela dei più fragili. Una società che investe sulla persona spende meno nelle emergenze e genera più prevenzione e coesione.

– La cultura del dialogo contro la polarizzazione

«Amate i vostri nemici». Nelle istituzioni questo significa superare le urla demagogiche per ricercare il bene comune; meno scontro identitario e più tavoli di confronto strutturato. Le nazioni capaci di riconciliarsi crescono di più.

– L’opzione preferenziale per gli ultimi

Gesù parte sempre da chi è emarginato. Tradotto in scelte di governo: politiche concrete per le famiglie, sostegno a chi perde il lavoro e contrasto alla povertà. Ridurre le disuguaglianze significa diminuire la criminalità e aumentare la fiducia reciproca. È un investimento strategico, non un mero costo.

– Il servizio al posto del potere

«Chi vuole essere il primo, sia il servo di tutti». Significa trasparenza, sobrietà e lotta intransigente alla corruzione. Un politico che serve la comunità guadagna la fiducia dei cittadini e ne stimola la partecipazione attiva.

– La speranza come motore economico e sociale

La Risurrezione insegna che il male e la rassegnazione non hanno l’ultima parola. Questa fiducia genera giovani che scommettono sul futuro, famiglie che accolgono la vita e imprese che tornano a investire. Una società priva di speranza si limita a consumare; una società piena di speranza costruisce.

Conclusione

Che si sia credenti, agnostici o atei, è innegabile che il modello cristiano abbia gettato le basi per gli ospedali, le università, la concezione dei diritti umani e il welfare moderno.

Oggi che questo modello appare indebolito, ne vediamo le conseguenze: individualismo, ansia diffusa, crollo demografico e sfiducia nelle istituzioni.

Forse è giunto il momento di riprovarci.

Tornare al Vangelo per rifondare la politica significa rimettere la persona al centro.

Perché una politica che si prende cura dell’uomo nella sua interezza — corpo, mente e spirito — è l’unica capace di restituire un futuro a una nazione.

Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, responsabile nazionale dei dipartimenti D.C. e presidente Unione Cristiana