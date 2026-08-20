Ranucci, Mollicone (FDI): “Intercettazioni del “Giornale” inquietanti, chiarire zone d’ombra emerse

AgenPress. “Le intercettazioni di oggi emerse sul Giornale – in cui Ranucci, nel fornire a Lavitola indicazioni stradali per raggiungere la propria abitazione, specifica, tra i segni di riconoscimento della casa, proprio le due vetture poi distrutte dalla deflagrazione dell’ordigno – sono inquietanti ma spetterà alle autorità giudiziarie trarne le conclusioni. Come già annunciato, e previsto dalle facoltà costituzionali di un deputato, presenteró una interrogazione parlamentare al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio – che ha la delega all’editoria – per fare chiarezza e piena luce su quanto emerso.”

Così ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in diretta su La7 durante la trasmissione Aria che tira.

“I servizi di Report sono quasi tutti a senso unico – io stesso sono stato aggredito in modo scorretto – ma nessuno vuole mettere in discussione la trasmissione. Il Parlamento ha, comunque, il dovere di monitorare come vengano spesi i contributi del canone degli italiani. Bene ha fatto il nostro capogruppo in Vigilanza Rai Filini a presentare una interrogazione parlamentare per fare piena luce sui costi delle inchieste, emersi dalle colonne del Tempo.”

Il Presidente Mollicone ha, quindi, concluso:

“Non siamo stati noi a rendere una questione politica l’attentato, ma Schlein e il M5S, che hanno subito puntato il dito contro il Governo Meloni e non hanno ancora chiesto scusa. Bisogna chiarire le numerose zone d’ombra emerse.”