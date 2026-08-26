Caso Ranucci, Zaccaria: “Gravissima interferenza della politica. Ranucci è un combattente ma non inamovibile

AgenPress. “Il caso Ranucci-Report è un gravissimo caso di interferenza della politica. Ranucci è un combattente, ma non è inamovibile: bisogna soprattutto che la motivazione per la quale viene spostato appaia credibile”.

Lo ha dichiarato Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della Rai, intervenendo oggi a “Summertime”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Ai miei tempi non sarebbe mai successo che un programma della stessa Rai giudicasse un conduttore di un’altra trasmissione. Credo che questa sia una responsabilità dei vertici, che devono fare attenzione a che non ci siano delle liti in famiglia”, ha aggiunto Zaccaria.

“Nessuno ha dimostrato che le inchieste di Report fossero condizionate da Lavitola, Ranucci è persona offesa, quindi spostarlo significa rendere la situazione paradossale. Ranucci va difeso come va difeso Report e basta. Se dalle indagini del magistrato emergesse qualcosa, a quel punto ci sarebbe il tempo per prendere provvedimenti. Prima bisogna capire dai magistrati come stanno veramente le cose”, ha concluso.