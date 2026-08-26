Delitto Garlasco, De Giuseppe: “Escludo che la notizia su De Rensis sia uscita dalla redazione delle Iene”

AgenPress. “Escludo che il 24 maggio 2022 la notizia che De Rensis fosse entrato nel team della difesa di Alberto Stasi sia uscita dalla redazione delle Iene”. Lo ha dichiarato Alessandro De Giuseppe, giornalista e inviato delle Iene, intervenendo a “Summertime”, condotto da Eri Garuti su Giornale Radio.

“Quello che facciamo sul delitto di Garlasco, da dieci anni a questa parte, lo sa Davide Parenti, capo progetto delle Iene da sempre, Riccardo Festienese, capo autore, e Alessandro De Giuseppe. Quando c’erano in questo team anche Luigi Grimaldi, eravamo in quattro, in tre”, ha spiegato De Giuseppe. “Alcune cose che abbiamo raccolto non sono neanche nel server delle Iene, ma vengono custodite su hard disk di cui siamo in possesso”.

“Credo che sia un maldestro tentativo di avvelenare i pozzi. Che senso ha che noi, dopo la nostra trasmissione, siamo indicati come possibile fonte della notizia? Le date sono quelle che ho detto”, ha aggiunto De Giuseppe.

“Nel comunicato di Tizzoni e Reale si dice che la notizia sarebbe stata conosciuta il 24 maggio, dopo la trasmissione delle Iene. Ma nell’esposto di Stefania Cappa la notizia porta la data dell’8 luglio. Questo mese e mezzo di differenza è abbastanza significativo”, ha concluso.