Le forze ucraine riprendono gli attacchi contro il gruppo russo Wildberries

AgenPress. Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, dopo diversi giorni di raid contro il concorrente Ozon.

Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, un centro logistico di Wildberries è stato colpito dalle forze ucraine a Kotovsk, nell’oblast di Tambov, e il sito è stato completamente distrutto da un incendio.

Il governatore dell’oblast di Tambov, Yevgeny Pervyshov, ha successivamente riferito che lo stabilimento della Wildberries è stato colpito durante “un massiccio attacco di droni” contro la regione. L’incendio sul sito ha interessato un’area di oltre 100.000 metri quadrati, ha affermato.

L’ultimo attacco ucraino contro Wildberries, risale al 16 agosto, quando il principale centro logistico dell’azienda è stato colpito in un grave attentato nella regione di Mosca, ha dichiarato lo Stato Maggiore.

L’Ucraina sferra regolarmente attacchi in profondità nel territorio russo nel tentativo di indebolire la capacità di Mosca di proseguire la sua guerra. Nei giorni scorsi, le forze ucraine hanno preso di mira gli impianti di Ozon, principale concorrente di Wildberries.

Oggi le forze ucraine hanno colpito anche obiettivi a Luhansk, territorio occupato dai russi, dove si è verificata una forte esplosione, seguita da un incendio.

Nel frattempo, in Crimea, la corrente elettrica è stata ripetutamente interrotta e ripristinata per circa un’ora nel distretto di Bakhchysarai e nella città di Simferopol nella tarda serata del 25 agosto, a causa degli attacchi ucraini.