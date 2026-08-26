Dmitry Peskov: “Putin non ha incontrato il direttore della CIA durante la sua visita in Russia”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin non ha incontrato il direttore della CIA John Ratcliffe durante la visita di quest’ultimo a Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia di stampa statale russa TASS.

La visita di Ratcliffe ha segnato il suo primo viaggio ufficiale in Russia. Il direttore della CIA ha mantenuto i contatti con la sua controparte russa, Sergey Naryshkin, capo del Servizio di intelligence estera russo (SVR), che in precedenza aveva manifestato la volontà di incontrare Ratcliffe.

Peskov ha inoltre dichiarato al Washington Post che la visita di Ratcliffe ha comportato “contatti tra i servizi di sicurezza”, ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

La visita si inserisce in un contesto di contatti bilaterali sempre più intensi tra Washington e Mosca sotto la presidenza di Donald Trump, insediatosi lo scorso gennaio con l’impegno di negoziare la fine della guerra russa contro l’Ucraina.

Nonostante le ripetute visite a Mosca degli inviati di pace di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, i colloqui di pace si sono di fatto bloccati, con Russia e Ucraina che rimangono distanti sulle questioni territoriali.

Witkoff e Kushner avrebbero dovuto recarsi in Ucraina per la prima volta questa settimana, ma il viaggio è stato rinviato.