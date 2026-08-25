Il Canada imporrà dazi doganali dal 15% al ​​50% sui prodotti statunitensi

AgenPress. A partire dall’8 settembre, il Canada imporrà dazi doganali dal 15% al ​​50% su una serie di prodotti americani, come annunciato oggi dal ministro delle Finanze, che ha illustrato la risposta di Ottawa alle ultime tariffe statunitensi.

Il Canada è “unito nella sua risposta” alla “sfida senza precedenti” posta dalla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro delle Finanze Francois-Philippe Sabin. “Si tratta di una sfida senza precedenti che è stata imposta al Canada. Ma il Canada saprà affrontarla”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, ha annunciato aiuti finanziari ai settori gravemente colpiti da questa guerra commerciale, stanziando 7,5 miliardi di dollari canadesi (4,6 miliardi di euro) per sostenere la liquidità delle imprese e incrementare i sussidi di disoccupazione.

Queste misure di ritorsione, annunciate in toto sabato dal Primo Ministro canadese Mark Carney, prenderanno di mira l’acciaio e i prodotti lattiero-caseari americani, nonché le attrezzature agricole, la carta, l’elettronica e gli elettrodomestici.

La risposta di Ottawa giunge mentre la guerra commerciale tra i due paesi vicini si intensifica dopo il fallimento dei colloqui bilaterali volti a raggiungere un accordo.

Dopo la sospensione dei negoziati bilaterali di venerdì, a seguito della decisione di Carney di evitare “un cattivo accordo”, come lo ha definito lui stesso, ieri Trump ha annunciato nuove tariffe sulle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti.

Sabato sono entrate in vigore le nuove tariffe statunitensi del 50% sulle importazioni canadesi per un valore di circa 20 miliardi di dollari.