Foad Aodi: “Solidarietà e auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista”

AgenPress. A nome della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), dell’Unione Medica Euro-Mediterranea (UMEM) e del Movimento Internazionale Transculturale Interprofessionale Uniti per Unire, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e i nostri migliori auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista.

Abbiamo appreso con grande apprensione la notizia del suo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara, Cuba, nella serata di venerdì 28 agosto per un forte malore e forti mal di testa, mentre si trovava sull’isola per realizzare i reportage “La polvere del mondo” per Il Fatto Quotidiano.

Siamo rincuorati dalle ultime notizie di oggi, sabato 29 agosto, che riferiscono che ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici, e che è stato trasferito all’Hospital Hermanos Ameijeiras de L’Avana per ulteriori accertamenti.

Siamo molto vicini alla sua famiglia in questo momento difficile.

Speriamo di rivederlo presto in buone condizioni, con la sua energia e la sua passione di sempre per raccontare il mondo.

Un abbraccio di cuore.

Prof. Foad Aodi e i Presidenti dei Movimenti Aderenti