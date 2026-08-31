Lionel Messi ha annunciato sui social il ritiro definitivo dalla Nazionale argentina

AgenPress. A 39 anni, Messi chiude così una storia ventennale con l’Albiceleste. Nel suo messaggio ha spiegato di aver preso la decisione già due giorni dopo la finale del Mondiale 2026 persa contro la Spagna, ma che la recente scomparsa del padre Jorge Messi lo ha reso ancora più convinto.

Le sue parole sono particolarmente definitive: «Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare».

Ha aggiunto di aver amato e di amare ancora profondamente la Nazionale, ma di sentire che è arrivato il momento di chiudere questo capitolo.

Con l’Argentina Messi lascia dopo 207 presenze e 125 gol, da primatista assoluto della Selección. Il suo palmarès internazionale comprende:

Mondiale 2022

Copa América 2021

Copa América 2024

Oro olimpico 2008

La finale del Mondiale 2026 contro la Spagna è stata quindi, di fatto, la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina.

È un addio particolarmente simbolico: Messi non lascia soltanto dopo aver vinto tutto, ma anche in un momento segnato dalla perdita del padre. Nel suo stesso messaggio ha fatto capire quanto questo evento abbia rafforzato la sensazione che un capitolo della sua vita fosse ormai concluso.