Unione Europea: “Aiutare l’Ucraina, sta esaurendo i missili intercettori Patriot per abbattere i missili russi”

AgenPress. L’Ucraina sta esaurendo i missili intercettori Patriot per abbattere i missili russi e altre minacce aeree. La Commissione europea dovrebbe fare pressione sui Paesi mediterranei, come Grecia e Spagna, perché li cedano a Kiev

I Paesi europei che dispongono ancora di scorte consistenti di missili intercettori dovrebbero subire pressioni da parte della Commissione europea per trasferirli all’Ucraina, mentre il bisogno di sistemi di difesa aerea da parte di Kiev diventa sempre più urgente – hanno riferito funzionari dell’UE. Volodymyr Zelensky ha dichiarato a fine agosto che le consegne di missili intercettori Patriot sono diminuite proprio mentre gli attacchi missilistici russi contro l’Ucraina si intensificano. Il presidente ucraino ha spiegato che a Kiev servono circa servono circa 300 intercettori per affrontare quello che si preannuncia già come un altro duro inverno. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato all’inizio di quest’anno che Madrid si è impegnata a donare cinque missili Patriot all’Ucraina, nonostante la scarsità. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che Atene ha “resistito” alle pressioni per trasferire al Paese in guerra una qualsiasi delle sue sei batterie Patriot in passato, sostenendo che sono essenziali per la difesa dello spazio aereo nazionale. Il braccio diplomatico dell’UE, è attualmente in contatto con Giappone e Corea del Sud per convincerli a condividere parte delle loro scorte con l’Ucraina. Tuttavia i diplomatici temono che le potenziali tensioni con la Cina finiscano per limitare quanto i due Paesi asiatici sono disposti a condividere. Anche la Grecia potrebbe esitare a ridurre il proprio arsenale, sullo sfondo delle crescenti tensioni con la Turchia negli ultimi mesi.