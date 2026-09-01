Bengalese accusato di abusi sessuali ai danni di una 13enne, scarcerato dopo 48 ore. Meloni: “Chi lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell’uomo è di nuovo fuori”

AgenPress. «Chi lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell’uomo è di nuovo lì?». È la domanda più dura contenuta nel messaggio con cui Giorgia Meloni è intervenuta sul caso di Torino che ha riacceso il confronto politico sulla sicurezza e sulla risposta della giustizia di fronte alle accuse di violenza sessuale.

La vicenda riguarda un cittadino bengalese di 40 anni, accusato di abusi sessuali nei confronti di una bambina di 13 anni. L’uomo è stato fermato, ma dopo 48 ore il gip ne ha disposto la scarcerazione. Tra gli elementi considerati nella decisione, secondo quanto riportato, il fatto che fosse incensurato, la sua collaborazione e il comportamento tenuto durante l’udienza. La Procura, invece, aveva chiesto la custodia in carcere, sostenendo anche il rischio che potesse commettere nuovamente reati della stessa natura.

È proprio su questo passaggio che Meloni concentra la sua critica. «Parliamo, giustamente, molto di sicurezza», osserva la presidente del Consiglio, sottolineando che il Governo viene chiamato a rispondere quando qualcosa non funziona. Ma, aggiunge, occorre guardare all’intera catena: dalle forze dell’ordine alla Procura, fino alla decisione giudiziaria. Secondo la premier, in questo caso le forze dell’ordine hanno agito rapidamente, la Procura ha chiesto la misura più severa e poi, a suo giudizio, il sistema si è interrotto con il provvedimento arrivato dopo 48 ore.

La domanda politica, dunque, diventa inevitabile: quanto può incidere il Governo sulla sicurezza se le norme vengono applicate attraverso decisioni giudiziarie che possono produrre un risultato diverso da quello auspicato dall’esecutivo?

Meloni assicura che l’azione del Governo non si fermerà: «Norme, uomini, mezzi, risorse. Fino in fondo». E annuncia l’invio degli ispettori del Ministero della Giustizia per verificare quanto accaduto.

Ma il caso apre anche una questione più ampia. La sicurezza non può essere ridotta soltanto alla severità delle leggi o al numero degli arresti. È una filiera che coinvolge prevenzione, forze dell’ordine, Procure, tribunali e strumenti cautelari. Quando uno di questi passaggi produce un esito che appare incomprensibile alla vittima o alla comunità, la fiducia nelle istituzioni rischia di indebolirsi.

Ed è proprio qui che la frase della premier assume un peso politico particolare: «Chi lo spiega alla famiglia della ragazzina?»

È una domanda che intercetta un sentimento diffuso, ma alla quale occorre dare una risposta istituzionale, non soltanto politica. Una misura cautelare, infatti, non equivale a una condanna e la scarcerazione non significa che l’imputato sia stato dichiarato innocente. Il giudizio sulla responsabilità penale spetta alla magistratura attraverso il processo.

Allo stesso tempo, però, è legittimo chiedersi se gli strumenti previsti dalla legge siano sufficienti a garantire sicurezza e tutela delle vittime quando esiste un concreto pericolo di reiterazione del reato. È su questo terreno che il Governo può intervenire: modificando, se necessario, le norme, investendo nelle forze dell’ordine e verificando il funzionamento degli strumenti già esistenti.

La sfida per Meloni è quindi duplice. Da una parte, continuare a mantenere la promessa politica di una maggiore sicurezza. Dall’altra, evitare che ogni decisione giudiziaria non gradita venga trasformata in uno scontro generale con la magistratura.

Perché la sicurezza di un Paese non si misura soltanto dalla durezza delle leggi. Si misura dalla capacità dell’intero sistema di farle funzionare, rispettando contemporaneamente i diritti delle vittime, le garanzie degli accusati e l’autonomia della giustizia.

Nel caso di Torino, resta soprattutto una famiglia che si trova davanti a una domanda difficile. Ed è proprio quella domanda, più di qualsiasi slogan politico, a rendere evidente quanto sia delicato il tema della sicurezza quando dalle norme scritte sulla carta si passa alla realtà delle persone.