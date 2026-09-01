AgenPress. Il nuovo progetto cinematografico, diretto artisticamente da Claudia Conte e Maximilian Law, sarà presentato il 5 settembre al Lido di Venezia, nello spazio della Regione del Veneto e della Veneto Film Commission. Presidente Onorario Giorgio Pasotti.

Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano – Colline del Prosecco, un nuovo progetto cinematografico che mette in dialogo cinema, cultura, talento e territorio nel cuore di uno dei paesaggi più riconoscibili e preziosi d’Italia: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio Mondiale UNESCO.

I Direttori Artistici della Mostra sono il manager culturale Maximilian Law e la giornalista e conduttrice Claudia Conte che, in sinergia con Valentina Vendrame – Direttrice Operativa della kermesse – hanno dato vita al progetto con l’obiettivo di costruire un appuntamento capace di unire il linguaggio universale del cinema alla straordinaria identità culturale e paesaggistica del territorio.

La Mostra del Cinema di Conegliano nasce così con l’ambizione di valorizzare il patrimonio delle Colline del Prosecco attraverso il racconto cinematografico e di creare un nuovo luogo di incontro tra artisti, autori, interpreti, professionisti dell’audiovisivo e pubblico.

Presidente Onorario della Mostra sarà Giorgio Pasotti, attore e regista tra i più apprezzati del panorama italiano, con una carriera che si estende da tre decenni e che lo ha visto lavorare al fianco di registi del calibro di Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino.

La sua presenza accompagnerà il percorso della nuova manifestazione, contribuendo a rafforzarne il legame con il mondo del cinema e con i suoi protagonisti.

Il progetto verrà presentato in anteprima nazionale sabato 5 settembre 2026, alle ore 19.00, presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nello spazio della Regione del Veneto / Veneto Film Commission, in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Un debutto in uno dei contesti più prestigiosi del cinema internazionale, che segna ufficialmente l’avvio del percorso della nuova manifestazione.

A portare i saluti della Regione del Veneto sarà l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità Valeria Mantovan.

Interverranno inoltre l’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e il Sindaco di Conegliano, Fabio Chies, a testimonianza del forte legame tra la nuova manifestazione, le istituzioni e il territorio che la ospiterà.

IL PREMIO ALL’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Mostra, presentata da Claudia Conte, sarà conferito il Premio Eccellenza del Made in Italy a Fabia Maserati, in riconoscimento di una storia familiare e imprenditoriale che ha contribuito a costruire uno dei simboli più celebri dell’ingegno, del talento e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Il riconoscimento assume un significato ancora più particolare in un momento di grande attenzione internazionale verso la storia della famiglia Maserati. In uscita prossimamente nelle sale ci sarà “Maserati: The Brothers”, il grande film internazionale dedicato alla straordinaria vicenda dei fratelli Maserati, diretto da Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino.

Un progetto cinematografico di grande rilievo internazionale che racconta la nascita di un marchio diventato nel tempo simbolo di ingegno, innovazione e Made in Italy nel mondo.

Cinema, memoria, impresa e Made in Italy si incontrano così in un momento speciale che interpreta pienamente la visione della nuova Mostra di Conegliano: raccontare, attraverso il linguaggio universale del cinema, grandi storie, talenti ed eccellenze capaci di rendere l’Italia riconoscibile nel mondo.

LE COLLABORAZIONI

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Conegliano e vede nella Associazione Culturale Artiglio il proprio partner operativo e nella prestigiosa I.C.E. Agency il proprio partner di consulenza strategica.

A raccontare e accompagnare la nuova Mostra del Cinema saranno, in qualità di media partner, i due portali del Think Tank Eurocomunicazione, realtà che opera in stretto contatto con le istituzioni europee e che gode del patrocinio dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Ca’ Del Poggio, celebre resort adagiato sulle colline del Prosecco e teatro di una delle tappe più belle del Giro d’Italia, sarà l’hospitality partner.

Cinema e territorio saranno dunque al centro di un percorso comune, nel quale l’identità delle Colline del Prosecco diventerà parte integrante del racconto della Mostra.

FEDERCINEMA E LE NAZIONI UNITE

Nel corso della presentazione veneziana verrà inoltre proposta al pubblico una prima anteprima ufficiale di FederCinema, il nuovo network di festival di cui la Mostra del Cinema di Conegliano entra a far parte. Un progetto di rete – guidato sempre da Maximilian Law e Claudia Conte – che punta a creare occasioni di dialogo, collaborazione e valorizzazione tra realtà cinematografiche e culturali nazionali e internazionali.

Un ulteriore prestigio del network è avvalorato proprio dall’ingresso recente al Global Marketplace delle Nazioni Unite (UNGM) di Maximillian Law in qualità di Consulente strategico, nell’ambito di attività di promozione culturale sui Diritti Umani coordinate per l’Italia da Martina Manfredini in rappresentanza, anche, di United Planet Foundation, NGO accreditata all’Economic Social Council, Organo Amministrativo sempre in ambito Nazioni Unite.

IL PROGRAMMA

La Mostra del Cinema di Conegliano – Colline del Prosecco si articolerà nell’arco di tre giorni – dal 2 al 4 ottobre 2026 – e proporrà un programma dedicato al cinema e alla valorizzazione del territorio.

Sono previste:

* Anteprime cinematografiche e incontri con autori, registi e interpreti;

* Serate di gala aperte al pubblico e agli ospiti della manifestazione;

* Premiazioni dedicate a opere, talenti e progetti;

* Talk e incontri sui grandi temi del cinema, della produzione audiovisiva, del paesaggio e dell’identità culturale;

* Attività e iniziative di promozione territoriale dedicate alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2019.

La Mostra del Cinema di Conegliano – Colline del Prosecco si propone così come un nuovo spazio di incontro e confronto, dove il cinema incontra un territorio che non sarà soltanto la cornice della manifestazione, ma parte integrante della sua identità e del suo racconto.

Cinema, talento e territorio: tre elementi che diventano il punto di partenza di un nuovo progetto culturale e cinematografico, con l’ambizione di costruire nel tempo un appuntamento riconoscibile nel panorama nazionale.