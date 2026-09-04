ATAC: Linea C, stazione Colosseo/Fori Imperiali: chiusura alle 20 dal 7 all’11 settembre e stop dalla sera del 18 al 20 settembre

Lavori sugli ascensori per servire anche il livello museale. La Linea C resterà sempre operativa fino a Porta Metronia

AgenPress. Prendono il via nella stazione Colosseo/Fori Imperiali della Linea C i lavori per realizzare un nuovo sbarco degli ascensori, che già collegano il piano atrio alle banchine, anche al livello museale intermedio. L’intervento consentirà di rendere pienamente accessibili gli spazi espositivi alle persone con disabilità o ridotta mobilità, alle famiglie con passeggini e, più in generale, a tutti i visitatori con particolari esigenze di accesso.

Al livello intermedio sono esposti alcuni dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi della stazione e valorizzati nell’allestimento curato dal Parco archeologico del Colosseo. Tra questi, in particolare, il balneum privato di una delle domus riemerse in piazza del Colosseo, databile tra il II secolo a.C. e l’incendio del 64 d.C. sotto l’imperatore Nerone.

L’intervento sarà realizzato dalla società consortile Metro C S.c.p.a. – guidata da Webuild e Vianini Lavori, insieme ad Hitachi Rail e le cooperative CMB e CCC – con l’Alta Sorveglianza di Roma Metropolitane in coordinamento con Atac.

Colosseo/Fori Imperiali è una stazione dalle caratteristiche uniche, nella quale la funzione di trasporto pubblico si integra con la valorizzazione del patrimonio archeologico emerso durante gli scavi. Nel corso della costruzione, il progetto della stazione è stato infatti adeguato per consentire di esporre e rendere fruibile all’interno dei suoi spazi una parte dei reperti rinvenuti. L’intervento prevede ora la realizzazione di un’ulteriore fermata degli ascensori in corrispondenza del livello museale intermedio.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere saranno necessarie alcune temporanee modifiche all’apertura della stazione. Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre Colosseo/Fori Imperiali chiuderà anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi la Linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia.

Le attività previste comprendono interventi sugli impianti e sulle strutture interessate dal nuovo sbarco degli ascensori.

Una successiva fase dei lavori interesserà il funzionamento degli ascensori, mentre la stazione resterà regolarmente aperta. Tempi e modalità di questa fase, attualmente in corso di definizione, saranno comunicati da ATAC una volta completati i necessari passaggi tecnici e autorizzativi.