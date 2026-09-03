È morto Fabio Mussi, aveva 78 anni. Fu ministro del governo Prodi ed esponente storico della sinistra

AgenPress. È morto nella notte, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Fabio Mussi. Aveva 78 anni. La notizia è stata diffusa da Alleanza Verdi e Sinistra attraverso una nota, nella quale viene ricordato come «ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra» e, fino alla fine, dirigente di Sinistra Italiana e di Avs.

Nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948, Mussi è stato per decenni una delle figure di riferimento della sinistra italiana. La sua vicenda politica è strettamente legata alla storia della sinistra post-comunista e alle sue successive trasformazioni.

Giovanissimo entrò nel Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano. Con il Pci iniziò così un lungo percorso politico e istituzionale che lo avrebbe portato, negli anni successivi, a ricoprire ruoli di primo piano nel Pds e nei Ds. Fu parlamentare dal 1992 al 2008 e, nel 1996, divenne capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo.

Nel 2001 arrivò alla vicepresidenza della Camera dei deputati, incarico che consolidò il suo ruolo tra i principali protagonisti della politica parlamentare italiana.

Parallelamente all’attività politica, Mussi ebbe un importante percorso nel mondo dell’informazione e della cultura politica della sinistra. Fu vicedirettore di Rinascita e successivamente condirettore de L’Unità, due testate storicamente legate alla tradizione comunista e progressista italiana.

La sua posizione politica rimase però distinta rispetto al processo che portò alla nascita del Partito Democratico. Mussi non aderì al Pd e scelse di proseguire il proprio impegno nell’area della sinistra alternativa al nuovo soggetto politico.

Contribuì prima alla nascita di Sinistra Ecologia Libertà e, successivamente, di Sinistra Italiana, fino all’approdo nell’attuale area di Alleanza Verdi e Sinistra.

Tra gli incarichi più importanti della sua lunga carriera ci fu quello di ministro nel secondo governo guidato da Romano Prodi. Un’esperienza che rappresentò uno dei momenti più significativi del suo percorso istituzionale e che lo collocò ai vertici della politica nazionale.

Mussi è stato una figura della sinistra italiana capace di attraversare alcune delle sue trasformazioni più profonde: dalla fine del Pci alla nascita del Pds, dalla stagione dei Ds all’esperienza dell’Ulivo, fino alla progressiva frammentazione dell’area a sinistra del Partito Democratico.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato cordoglio nell’area della sinistra italiana. Nella nota diffusa da Avs, Mussi viene ricordato per il suo lungo impegno politico e istituzionale e per la sua appartenenza alla storia della sinistra italiana.

«È stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs», si legge nella comunicazione.

Fabio Mussi lascia dunque una lunga storia politica alle spalle, segnata da incarichi parlamentari, responsabilità di governo e da un impegno costante nel dibattito interno alla sinistra.

I particolari sulle modalità per rendere l’ultimo saluto a Mussi saranno comunicati nelle prossime ore dalla famiglia.