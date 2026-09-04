Grande partecipazione per l’evento Frecciarossa e Luna Rossa: Napoli guarda all’America’s Cup 2027

AgenPress. Grande partecipazione di pubblico e forte entusiasmo per l’evento dedicato alla partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa, ufficializzata nella suggestiva cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Un appuntamento che ha acceso i riflettori sul legame tra innovazione, sport, mobilità e promozione del territorio, in vista di un appuntamento destinato ad avere una rilevanza internazionale: l’America’s Cup 2027.

La partnership è stata annunciata alla presenza dell’Amministratore Delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro e condivisione particolarmente significativo, con una numerosa presenza di pubblico che ha accompagnato l’annuncio con grande interesse. Al centro della giornata, la collaborazione tra due realtà simbolo dell’eccellenza italiana, unite dalla volontà di sostenere una sfida sportiva che porterà ancora una volta il nome dell’Italia sulla scena mondiale.

Frecciarossa, brand di punta dell’Alta Velocità di Trenitalia, sarà dunque Official Sponsor di Luna Rossa, rafforzando un rapporto che punta a coniugare la velocità e la tecnologia del sistema ferroviario italiano con la ricerca dell’eccellenza che da sempre caratterizza il progetto Luna Rossa.

Lo sguardo è già rivolto al 2027, quando Napoli ospiterà l’America’s Cup, uno degli eventi sportivi internazionali più prestigiosi e seguiti al mondo. Una vetrina straordinaria per la città, per la Campania e per l’intero Paese, capace di generare attenzione internazionale e di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e turistico del territorio.

In questo scenario, la partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa assume un significato che va oltre il semplice sostegno sportivo. La mobilità rappresenterà infatti un elemento fondamentale per accompagnare il grande afflusso di visitatori e appassionati atteso a Napoli, contribuendo a collegare la città con il resto d’Italia.

La scelta del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa come sede dell’annuncio ha inoltre conferito all’evento un forte valore simbolico: un luogo che racconta la storia dell’industria e dei trasporti italiani ha fatto da cornice a una collaborazione proiettata verso il futuro, all’insegna della tecnologia, della velocità e dell’innovazione.

La presenza di Max Sirena ha sottolineato il valore della collaborazione dal punto di vista di Luna Rossa, mentre gli interventi dei rappresentanti del Gruppo FS e di Trenitalia hanno evidenziato il ruolo della mobilità come componente strategica di un grande evento internazionale.

L’America’s Cup 2027 potrà infatti rappresentare un’occasione unica per raccontare Napoli e l’Italia a milioni di persone in tutto il mondo. Dalla competizione in mare all’accoglienza a terra, dai collegamenti ferroviari alla promozione turistica, ogni elemento contribuirà a costruire l’immagine di un Paese capace di coniugare tradizione e innovazione.

L’entusiasmo registrato durante l’evento di Pietrarsa conferma quanto l’appuntamento del 2027 sia già in grado di suscitare attenzione e aspettative. La partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa si inserisce così in un percorso che punta a trasformare l’America’s Cup in una grande occasione di promozione e valorizzazione.

Napoli si prepara dunque a diventare il centro del mondo della vela e, attraverso questa collaborazione, Frecciarossa e Luna Rossa condividono una sfida fatta di velocità, tecnologia, passione ed eccellenza italiana.