“Unione per l’Italia” presenta il Manifesto della Buona Immigrazione: “Integrazione vera, legalità e lavoro”

AgenPress. Legalità, diritti e doveri, formazione, lavoro, integrazione e contrasto allo sfruttamento. Sono questi i principi sui quali “Unione per l’Italia” intende costruire la propria posizione sul tema dell’immigrazione, attraverso il Manifesto della Buona Immigrazione.

Il neo-partito mette al centro una concezione dell’immigrazione fondata sulla responsabilità e sulla capacità di integrare, distinguendo con chiarezza tra immigrazione regolare e irregolare. L’obiettivo dichiarato è quello di superare tanto l’approccio emergenziale quanto una visione esclusivamente securitaria del fenomeno, puntando su regole certe, percorsi di inclusione e opportunità concrete.

«Noi siamo a favore della Buona Immigrazione e contro l’immigrazione irregolare proprio perché conosciamo il prezzo umano dell’irregolarità», sottolinea “Unione per l’Italia”, indicando nella legalità il primo presupposto di una politica migratoria efficace.

Per il neo-partito, infatti, governare l’immigrazione significa innanzitutto conoscere e accompagnare le persone che arrivano nel Paese. «Vogliamo sapere chi arriva, perché arriva, quali competenze possiede e quale percorso di integrazione può costruire», si legge nella posizione politica.

Il Manifesto punta quindi sulla costruzione di percorsi chiari e verificabili, capaci di mettere in relazione accoglienza, formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Chi arriva regolarmente in Italia dovrebbe poter contare su strumenti concreti per imparare la lingua, conoscere le regole della società italiana, acquisire competenze e contribuire alla vita economica e sociale del Paese.

Particolare attenzione viene riservata anche al rapporto tra immigrazione e lavoro. Secondo “Unione per l’Italia”, chi intende raggiungere l’Italia per lavorare deve poterlo fare attraverso canali regolari e regole certe, evitando che l’assenza di percorsi legali finisca per alimentare il business dei trafficanti di esseri umani.

«Chi vuole venire per lavorare deve poterlo fare attraverso regole certe, senza consegnarsi ai trafficanti», è il principio espresso dal partito, che collega dunque il contrasto all’immigrazione irregolare alla necessità di creare alternative legali e trasparenti.

Al centro della proposta c’è anche il tema dell’integrazione delle nuove generazioni. “Unione per l’Italia” pone particolare attenzione a chi nasce, cresce e viene educato nel nostro Paese, sostenendo che queste persone debbano poter sviluppare un pieno senso di appartenenza alla comunità nazionale.

«Chi nasce, cresce e viene educato in Italia deve sentirsi parte del futuro del Paese», afferma il neo-partito, indicando nell’educazione e nella formazione strumenti fondamentali per costruire una società coesa.

La “Buona Immigrazione”, nella visione proposta, non viene quindi identificata semplicemente con l’ingresso regolare nel territorio nazionale, ma con un percorso fatto di diritti e doveri reciproci. Da una parte il riconoscimento della dignità e dei diritti della persona; dall’altra il rispetto delle leggi, delle regole comuni e dei principi fondamentali della convivenza civile.

Un capitolo importante riguarda infine il contrasto allo sfruttamento, tanto dei migranti quanto dei lavoratori. L’irregolarità, secondo il partito, rischia infatti di creare condizioni favorevoli per il lavoro nero, il caporalato e le reti criminali, rendendo più vulnerabili proprio le persone che arrivano in Italia alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Con il Manifesto della Buona Immigrazione, “Unione per l’Italia” prova dunque a delineare una proposta che tenga insieme sicurezza e inclusione, legalità e diritti, formazione e lavoro. Una linea politica che parte dall’idea che il contrasto all’immigrazione irregolare non debba essere separato dalla costruzione di un sistema capace di offrire percorsi regolari, trasparenti e sostenibili.

La sfida indicata dal neo-partito è quella di trasformare l’immigrazione da fenomeno da gestire esclusivamente in emergenza a processo da governare attraverso regole, responsabilità e integrazione. Perché, nella prospettiva di “Unione per l’Italia”, una politica migratoria efficace non può limitarsi a stabilire chi può entrare: deve anche creare le condizioni affinché chi entra legalmente possa diventare parte attiva della società italiana.