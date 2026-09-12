AgenPress. È atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino l’aereo con a bordo Alessandro Di Battista, rientrato in Italia dopo essere partito da Cuba. Il volo ha effettuato l’ultima tappa in Lussemburgo prima di raggiungere la capitale.

Una volta atterrato, Di Battista è stato trasferito a bordo di un’ambulanza e accompagnato all’ospedale Agostino Gemelli di Roma, dove, secondo quanto si apprende, sarà ricoverato.

Il rientro in Italia è avvenuto dunque dopo il viaggio da Cuba e lo scalo in Lussemburgo. All’arrivo a Ciampino sono state attivate le procedure necessarie per il trasferimento del politico e scrittore presso la struttura ospedaliera romana.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né sulla durata prevista del ricovero. Si attendono quindi eventuali comunicazioni ufficiali da parte della famiglia o dell’ospedale.