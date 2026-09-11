Alessandro Di Battista lascia Cuba dopo il malore: rientro in Italia previsto sabato

AgenPress. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ha lasciato Cuba nel pomeriggio di venerdì 11 settembre, a circa due settimane dal malore che lo aveva colpito durante la sua permanenza sull’isola.

La partenza è avvenuta alle 17, ora italiana. Secondo quanto si apprende, il viaggio verso l’Italia sarà effettuato con un volo a tappe e a bassa quota, una modalità che potrebbe portare la durata complessiva del trasferimento a circa 12 ore. L’arrivo in Italia è previsto per sabato.

Il rientro arriva dunque a distanza di due settimane dall’episodio che aveva destato preoccupazione sulle condizioni di salute dell’ex parlamentare. Di Battista si trovava a Cuba quando era stato colto dal malore e, nelle settimane successive, l’attenzione si era concentrata sulle sue condizioni e sulle modalità del successivo trasferimento.

Ora il viaggio verso l’Italia segna una nuova fase della vicenda. Il trasferimento, organizzato con più tappe e mantenendo una quota di volo contenuta, dovrebbe consentire di affrontare il lungo percorso in condizioni compatibili con la situazione dell’ex deputato.

Di Battista, tra i volti più noti del Movimento 5 Stelle della prima stagione, ha lasciato la politica parlamentare dopo l’esperienza alla Camera, continuando negli anni successivi la propria attività pubblica attraverso interventi, reportage e pubblicazioni.

Il suo arrivo in Italia è atteso nella giornata di sabato, quando potrebbero emergere ulteriori informazioni sul suo stato di salute e sulle prossime tappe del suo recupero.