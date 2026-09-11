Gran Bretagna: il Parlamento respinge la legge sull’eutanasia

AgenPress. Oggi i parlamentari britannici hanno respinto un disegno di legge per legalizzare l’eutanasia in Inghilterra e Galles, al termine di una tesa sessione durata quattro ore.

Il risultato è stato considerato risicato: 286 parlamentari hanno votato contro il testo e 270 lo hanno approvato.

Il disegno di legge prevedeva l’eutanasia accessibile ad alcuni pazienti con un’aspettativa di vita inferiore a sei mesi. La richiesta del paziente dovrebbe essere convalidata da due medici e da una commissione di esperti, e la persona sottoposta alla procedura dovrebbe essere in grado di somministrarsi autonomamente la sostanza letale.

Con questo rifiuto, il Regno Unito si differenzia da altri Paesi, tra cui Belgio, Canada, Svizzera e Uruguay, che hanno adottato il diritto al suicidio assistito. A luglio, dopo anni di dibattito pubblico, l’Assemblea nazionale francese ha approvato questa importante riforma sociale della presidenza di Emmanuel Macron.

Il primo ministro britannico Andy Burnham, entrato in carica a luglio, aveva dichiarato che non avrebbe partecipato al voto per non “influenzare il dibattito”.

Il governo laburista ha adottato una posizione neutrale su questo disegno di legge e ai parlamentari è stato chiesto di votare secondo coscienza.

La proposta, che aveva suscitato un acceso dibattito nel Paese e in Parlamento, era stata approvata dai deputati con una votazione di stretta misura nel giugno 2025. Tuttavia, in aprile è stata abbandonata, dopo una lunga situazione di stallo alla Camera dei Lord, la camera alta del Parlamento, i cui membri non sono eletti.