Mattarella: “Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente”

AgenPress. La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente.

Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società.

Parlamentare, leader di partito, Ministra delle Politiche europee e poi degli Esteri, Commissaria europea, Emma Bonino è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia: il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale penale internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica.

Negli ultimi anni la sua priorità era l’unità e la maggiore integrazione dell’Unione Europea: testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno.

Ai familiari e a quanti le sono stati vicini rivolgo un intenso pensiero di vicinanza e solidarietà.