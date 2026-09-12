UNICEF/RD Congo: 26 bambini morti e 25 feriti in un incendio

AgenPress. “L’UNICEF è profondamente rattristato e allarmato dal recente incendio a Bukavu, nel Kivu Sud, divampato il 10 settembre, che ha causato la morte di almeno 26 bambini e il ferimento di altri 25.

Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle famiglie in lutto e manifestiamo la nostra solidarietà ai bambini, alle famiglie e alle comunità colpite da questa tragedia.

L’incendio ha colpito alcune abitazioni e due scuole elementari a Furaha e Ujamaa, causando tragiche perdite umane, mentre i bambini feriti stanno attualmente ricevendo cure mediche.

L’impatto dell’incendio sui bambini è di lunga durata. Al di là della distruzione delle case e delle scuole, i bambini stanno affrontando un disagio psicologico in un contesto già instabile, caratterizzato da conflitti armati e insicurezza.

L’UNICEF sta collaborando con i propri partner per aiutare i bambini, le famiglie e le comunità colpite, fornendo assistenza psicologica e sostegno psicosociale ai bambini, compresi gli studenti, e ai membri delle comunità colpite, nonché favorendo l’accesso all’istruzione affinché gli studenti colpiti possano proseguire l’anno scolastico. Undici bambini, separati dai propri genitori, ieri sono stati ricongiunti alle loro famiglie.”

Dichiarazione di John Agbor, Rappresentante dell’UNICEF nella Repubblica Democratica del Congo.