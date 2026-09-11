Trump si “addormenta” alla cerimonia dell’11 settembre: il video diventa virale

AgenPress. Occhi chiusi, testa che si abbassa e un momento che sui social diventa immediatamente virale. Donald Trump è finito al centro delle polemiche durante la cerimonia al Pentagono per il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001.

Il presidente americano era presente alla commemorazione insieme alla first lady Melania Trump, seduta accanto a lui. Durante una fase della cerimonia, mentre venivano ricordate le vittime dell’attacco, Trump è stato ripreso con gli occhi chiusi e un atteggiamento che, nelle immagini diffuse online, è sembrato quello di una persona sul punto di addormentarsi.

In pochi minuti le immagini hanno iniziato a circolare sui social, accompagnate da commenti fortemente critici. Diversi utenti hanno accusato il presidente di aver mostrato scarso rispetto in un momento particolarmente solenne e carico di significato per gli Stati Uniti.

Le riprese mostrano Trump seduto accanto a Melania durante diversi momenti della commemorazione. In alcuni passaggi appare con gli occhi chiusi e con la testa inclinata, dando l’impressione di essere assonnato. Il filmato è stato rilanciato da numerosi account e media online, trasformando rapidamente la scena in uno dei momenti più discussi della giornata.

Le critiche sono state particolarmente accese proprio per il contesto: la commemorazione si è svolta al Pentagono, uno dei luoghi colpiti dagli attentati dell’11 settembre. Nell’attacco contro il Dipartimento della Difesa morì 184 persone, dopo che il volo American Airlines 77, dirottato dai terroristi, si schiantò contro l’edificio.

Trump e Melania hanno partecipato alla commemorazione del 25° anniversario degli attentati insieme ai vertici dell’amministrazione e della Difesa americana. Nel corso della cerimonia sono state ricordate le vittime dell’attacco e il ruolo dei militari e dei soccorritori.

Nel suo intervento, Trump ha ribadito il messaggio del “mai dimenticare” e ha collegato la memoria dell’11 settembre alla lotta contro il terrorismo e alle attuali scelte della politica estera americana.

Ma a dominare la conversazione online, almeno nelle ore successive alla cerimonia, sono state soprattutto quelle immagini: pochi secondi che hanno alimentato migliaia di commenti e riacceso il dibattito sul comportamento del presidente durante gli appuntamenti pubblici più solenni.

Il caso si aggiunge così alla lunga serie di episodi in cui le condizioni di Trump e il suo comportamento durante eventi pubblici sono diventati oggetto di discussione politica e mediatica. In questo caso, però, il contesto particolarmente delicato della commemorazione dell’11 settembre ha reso le immagini ancora più controverse.