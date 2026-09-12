Putin: “Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una “guerra contro la Russia”, pur precisando che Mosca non sta “minacciando” i paesi europei.

“Al momento, i leader europei stanno valutando come inviare truppe in territorio ucraino. Questo significa guerra contro la Russia”, ha affermato Putin, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe.

“Non minacciamo e non intendiamo minacciare i paesi europei. Perché dovremmo? Nessuno si rende conto che non abbiamo alcun motivo per scontrarci con l’Europa”, ha aggiunto da Nuova Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS.

Putin ha affermato che i leader europei stanno “terrorizzando la loro popolazione con una minaccia immaginaria proveniente dalla Russia”, sottolineando che “questa minaccia non esiste e non è mai esistita”.

La Russia ha sempre considerato l’invio di truppe occidentali in Ucraina una linea rossa invalicabile. L’idea è stata discussa per molti anni dai leader europei, ma non si è mai concretizzata.