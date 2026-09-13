Per un malore improvviso si interrompe prima del previsto la trasferta argentina di Sofia Goggia

Paura per Sofia Goggia durante la preparazione sulla neve a Ushuaia. La campionessa bergamasca ha accusato alcuni malori ed è rientrata in Italia in anticipo rispetto al programma. Nei prossimi giorni sarà sottoposta agli accertamenti medici necessari.

AgenPress. Si interrompe prima del previsto la trasferta argentina di Sofia Goggia. La campionessa azzurra, impegnata a Ushuaia nella preparazione in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo, ha accusato alcuni malori durante il periodo di allenamento e, di comune accordo con la Commissione Medica della FISI, ha deciso di fare rientro in Italia.

La notizia è stata comunicata dalla Federazione Italiana Sport Invernali, che ha precisato come il ritorno in patria sia stato deciso per consentire a Goggia di sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dei malori né sulle condizioni dell’atleta.

Goggia si trovava in Argentina per una fase importante della preparazione sulla neve. Ushuaia rappresenta da anni una delle principali destinazioni per gli sciatori europei durante l’estate dell’emisfero settentrionale, grazie alle condizioni invernali che permettono di allenarsi in vista dell’inizio della stagione agonistica.

Per la fuoriclasse bergamasca, però, il programma è stato interrotto. Dopo circa tre settimane di lavoro, la decisione di rientrare è arrivata proprio per poter effettuare controlli più approfonditi in Italia.

Il rientro anticipato non significa, al momento, che la stagione di Goggia sia a rischio. La FISI non ha infatti fornito indicazioni che facciano pensare a un nuovo infortunio o a uno stop di lunga durata. Saranno gli accertamenti medici a chiarire la situazione e a stabilire i prossimi passi della preparazione.

La prudenza, in questa fase, è quindi d’obbligo. Goggia arriva da una stagione particolarmente importante: nel 2026 ha conquistato il bronzo olimpico nella discesa di Milano-Cortina e la Coppa del Mondo di supergigante.

La priorità sarà capire l’origine dei malori e verificare che non ci siano problemi che possano condizionare la preparazione. Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile avere un quadro più preciso delle condizioni della sciatrice e valutare se e quando potrà tornare ad allenarsi regolarmente.

Per ora, dunque, prevale la cautela. Sofia Goggia torna in Italia prima del previsto, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle proprie condizioni fisiche e riprendere il percorso verso la nuova stagione nel modo più sicuro possibile.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si tratta soltanto di un inconveniente temporaneo o se il programma di preparazione dovrà essere modificato.